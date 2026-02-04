Фракция партии "Ауыл" предложила создать отдельную государственную программу жилищного строительства для сельских населённых пунктов. Депутат Ерболат Саурыков отмечает, что нехватка жилья в деревнях стала одной из ключевых причин массового оттока молодёжи в города, передает BAQ.KZ.

Существующие программы в основном охватывают инженерную инфраструктуру и социальные объекты, однако системного решения проблемы жилья в сельской местности нет. Это напрямую влияет на дефицит кадров и ослабление социально-экономического потенциала деревень.

В рамках инициативы депутатом предлагается:

разработать единую карту сёл для планирования строительства жилья и мер поддержки;

запустить отдельную программу, направленную на строительство жилья в деревнях, дополняющую проект "Ауыл – Ел бесігі";

внедрить проекты поддержки молодых специалистов и семей, желающих работать и жить в деревне, с привлечением частного бизнеса;

распределять жильё, строящееся за счёт государства, по социальным категориям — для малообеспеченных семей и желающих переехать в сельскую местность.

Пример положительной практики — Кызылординская область. За последние три года во всех районах региона построено около 1800 квартир, а на 2026 год на строительство жилья на 3600 квартир выделено 58,7 млрд тенге.

Депутаты подчёркивают, что реализация программы позволит создать реальные условия для жизни в деревне, удерживать молодёжь, выравнивать внутреннюю миграцию и укреплять демографическую и социальную стабильность страны.