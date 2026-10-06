Дерево, которое не боится засухи и соли, начали выращивать в Казахстане

Туранга способна расти там, где другим деревьям приходится тяжело. Она переносит засуху, засоленные почвы, пустыни и полупустыни. Теперь в Казахстане ее научились размножать в лаборатории, чтобы получать больше саженцев для восстановления деградированных земель.

Технологию разработали специалисты Института биологии и биотехнологии растений. Они выращивают два вида туранги, сизолистную и разнолистную.

Сначала растения получают в условиях in vitro, после чего постепенно адаптируют к обычной среде. В итоге ученые получают саженцы разного возраста, готовые к дальнейшей высадке.

Для Казахстана у такого дерева сразу несколько применений. Турангой можно озеленять засушливые и засоленные территории, создавать защитные лесные насаждения, закреплять подвижные пески и восстанавливать поврежденные природные участки.

Ежегодно турангу высаживают в Иле-Балхашском государственном природном резервате, где восстанавливают тугайные леса. Она растет и в Илийском ботаническом саду возле Баканаса.

В 2026 году саженцы высадили в Кызылординской области. Следующей точкой может стать Караганда. Турангу планируют посадить при создании экопарка и новых зеленых зон в рамках «Таза Қазақстан».

В Институте биологии и биотехнологии растений заявляют, что сейчас это единственная научная организация в Казахстане, добившаяся значимых результатов в разработке собственных технологий размножения туранги.

Разработку представили на Green Spaces Conference & Expo 2026.