Дерево упало на автомобиль в Астане: кто возместит ущерб?

16 Сентября 2026, 15:25
АВТОР
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Threads/aqmarral_ 16 Сентября 2026, 15:25
16 Сентября 2026, 15:25
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Фото: Threads/aqmarral_

В Астане на улице Уалиханова дерево упало на автомобиль. После публикации об инциденте в соцсети Threads корреспондент BAQ.KZ обратился в акимат столицы и выяснил, кто отвечает за зеленые насаждения на этом участке и может ли владелец машины рассчитывать на возмещение ущерба.

Источник фото: Threads/aqmarral_

Как сообщили в акимате, после происшествия специалисты обследовали место и упавшее дерево.

По результатам проверки выяснилось, что до падения дерево не считалось аварийным и не имело видимых признаков, которые требовали бы его предварительного удаления.

«Падение дерева произошло в результате сильного порывистого ветра», – сообщили в акимате.

При этом зеленые насаждения на данном участке обслуживает ТОО «Астана Зеленстрой» в рамках заключенных договоров.

Отдельный вопрос – ремонт поврежденного автомобиля. В акимате пояснили, что возмещение материального ущерба относится уже к гражданско-правовым отношениям.

«В соответствии с законодательством Республики Казахстан при наличии соответствующих оснований данный вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке», – говорится в ответе.

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