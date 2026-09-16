Дерево упало на автомобиль в Астане: кто возместит ущерб?
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В Астане на улице Уалиханова дерево упало на автомобиль. После публикации об инциденте в соцсети Threads корреспондент BAQ.KZ обратился в акимат столицы и выяснил, кто отвечает за зеленые насаждения на этом участке и может ли владелец машины рассчитывать на возмещение ущерба.
Как сообщили в акимате, после происшествия специалисты обследовали место и упавшее дерево.
По результатам проверки выяснилось, что до падения дерево не считалось аварийным и не имело видимых признаков, которые требовали бы его предварительного удаления.
«Падение дерева произошло в результате сильного порывистого ветра», – сообщили в акимате.
При этом зеленые насаждения на данном участке обслуживает ТОО «Астана Зеленстрой» в рамках заключенных договоров.
Отдельный вопрос – ремонт поврежденного автомобиля. В акимате пояснили, что возмещение материального ущерба относится уже к гражданско-правовым отношениям.
«В соответствии с законодательством Республики Казахстан при наличии соответствующих оснований данный вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке», – говорится в ответе.