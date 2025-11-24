Дерзкий угон в Кокшетау: автомобиль с 7 млн тенге задержали в Бурабае
В Кокшетау полиция раскрыла дерзкий угон автомобиля Niva Urban, совершённый 23 ноября, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz
Благодаря слаженной работе правоохранителей и центров оперативного управления транспорт был задержан в курортной зоне Бурабая, а злоумышленник помещён под следствие.
По информации полиции, неизвестные лица похитили автомобиль со двора дома, в салоне которого находилась крупная сумма денег. Общий ущерб был оценён владельцем в 7 млн тенге. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, был задействован служебный пес по кличке Байкал, опрошены свидетели и изучены записи камер видеонаблюдения.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, патрульных и специалистов центров оперативного управления двух регионов, угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен в курортной зоне Бурабая", — сообщили в ведомстве.
Параллельно центры оперативного управления Кокшетау и Бурабайского района отслеживали видеокамеры и установили, что злоумышленник направился в сторону Щучинска. Сопоставив данные, правоохранители проследили весь маршрут автомобиля и задержали его на трассе Щучинск – Бурабай.
За рулём находился 38-летний житель южной столицы, который, по предварительным данным, угнал автомобиль из хулиганских побуждений и находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция отмечает, что лишь по счастливой случайности инцидент не привёл к ДТП с пострадавшими.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
