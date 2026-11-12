Дешевле рынка: что фермеры Восточного Казахстана привезут на ярмарку в Алматы
12 Ноября 2026, 19:55
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12 Ноября 2026, 19:5512 Ноября 2026, 19:55
71Фото: Акимат города Алматы
В эти выходные в Алматы пройдет ярмарка, где продукты будут стоить на 8–15% меньше, чем на рынке. Фермеры и производители Восточно-Казахстанской области привезут в город более 150 тонн своей продукции.
Ярмарка будет работать 14 и 15 ноября на улице Шевченко, между улицами Пушкина и Кунаева.
Ассортимент обещают богатый. На прилавках будут мясо и мясные изделия, колбасы, молочная и рыбная продукция, мед, подсолнечное масло, чай и кедровые орешки.
Торговать будут сами фермеры и производители, без перекупщиков. Такие ярмарки проводят, чтобы горожане могли купить доступные продукты, а отечественные производители продавали свой товар напрямую.
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