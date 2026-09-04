Ограниченные возможности России по экспорту зерна через традиционные маршруты могут усилить приток более дешевой пшеницы в Казахстан и страны Центральной Азии. Это способно повлиять на цены, положение отечественных производителей и загрузку железнодорожной инфраструктуры. О возможных рисках для казахстанского зернового рынка BAQ.KZ рассказал эксперт-аналитик.

По оценке руководителя комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, риск усиления присутствия российского зерна на казахстанском рынке действительно существует. Одной из причин он называет ситуацию в Азово-Черноморском регионе и ограниченность альтернативных маршрутов для российского экспорта.

«Действительно, такой риск существует, он реален. Российскому зерну нужно искать выход куда-то. Существующие альтернативные маршруты через балтийские порты России, порты стран Балтии, Каспий и Дальний Восток не могут заместить весь объем экспортного потенциала. По нашей оценке, логистически необеспеченными остаются порядка 25 миллионов тонн только российской пшеницы», – рассказал Карабанов.

Дополнительное давление, по его словам, создает хороший урожай на юге России и в Поволжье. Значительные объемы пшеницы остаются на внутреннем рынке, что ведет к снижению стоимости зерна.

Карабанов отметил, что цены на российском рынке снижаются примерно на 500-700 рублей в неделю. В этих условиях производители будут активнее искать новые направления сбыта.

Одним из наиболее доступных рынков становится Казахстан, поскольку поставки сюда не требуют использования морских портов.

«Мы имеем развитые железнодорожные сети, железнодорожные пограничные переходы, естественно, это наиболее привлекательный рынок», – отмечает эксперт.

Кроме того, территория страны может использоваться для транзита российского зерна в Центральную Азию и Афганистан.

Давление может перейти и на казахстанских экспортеров

По словам Карабанова, российское зерно становится все более привлекательным по цене для казахстанских переработчиков и птицефабрик. На его конкурентоспособность также влияет постепенное ослабление российского рубля.

Потенциальный риск заключается не только в прямом импорте. Если российское зерно начнет активнее поступать на традиционные для Казахстана экспортные рынки Центральной Азии и Афганистана, это также может повлиять на стоимость отечественной продукции.

«Если наши переработчики полностью переключатся на российское зерно, возникает определенная опасность того, что нашему производителю придется предлагать зерно ограниченному кругу потребителей, в данном случае экспортерам. Но если транзит российского зерна будет заходить на наши традиционные рынки, там тоже будут снижаться цены. Естественно, наши экспортеры не смогут продавать казахстанское зерно существенно дороже российского. Это приведет к снижению цен у экспортеров, которые, в свою очередь, будут транслировать его на внутренний рынок», – пояснил эксперт.

Таким образом, более дешевое предложение может оказывать давление сразу по двум направлениям: внутри Казахстана – через конкуренцию за переработчиков, а на внешнем рынке – через конкуренцию за традиционных покупателей казахстанского зерна.

При этом, как отметил Карабанов, Правительство уже приняло превентивные меры.

Отметим, что с 27 июля в нашей стране действует частичное ограничение на импорт российской пшеницы в Казахстан. Так, по железной дороге пшеницу смогут ввозить птицеводческие и зерноперерабатывающие предприятия, лицензированные элеваторы и Продкорпорация.

Зерно, ввезенное для птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, нельзя продавать в Казахстане или за его пределами.

Одного ограничения может быть недостаточно

По мнению аналитика, возможности Казахстана по ограничению импорта не безграничны из-за существующих международных обязательств. Поэтому речь должна идти не о полном запрете, а о регулировании объемов поступающей продукции.

Причем потенциальное давление может затронуть не только зерно. Карабанов считает, что аналогичная ситуация способна сложиться с мукой и растительным маслом, если избыток российской продукции также начнет перенаправляться на казахстанский и центральноазиатский рынки.

В качестве одного из инструментов эксперт допускает использование квот.

Еще одним риском становится нагрузка на железнодорожную инфраструктуру. В период массовых отгрузок Казахстан одновременно экспортирует зерно, муку, растительное масло и уголь. Дополнительный транзит способен усилить нагрузку на существующие мощности.

«Наслоение сразу множества продуктов ведет к чрезмерной нагрузке на существующую железнодорожную инфраструктуру. Забивается железная дорога, а если добавить сюда дополнительный транзит, возможны коллапсы. Поэтому импорт нужно регулировать так, чтобы не страдали наши экспортеры. Речь идет не о запрете импорта, а о регулировании с учетом возможностей железнодорожной инфраструктуры», – считает Карабанов.

По его оценке, отдельная мера сама по себе не сможет полностью нивелировать влияние более дешевого импорта. Регулирование поставок, контроль нагрузки на железную дорогу и защита возможностей отечественных экспортеров должны работать одновременно.

Дефицита зерна внутри Казахстана не ожидается

При этом ситуацию с собственными запасами зерна Карабанов оценивает спокойно. По его прогнозу, урожай в Казахстане в этом году будет средним или выше среднего, хотя повторения прошлогоднего рекорда ожидать не стоит из-за погодных условий.

Полученного объема, по его словам, должно хватить как для внутреннего потребления, так и для переработки и экспорта.

«Наши внутренние запасы не вызывают никакой озабоченности. Урожай будет средний, выше среднего, наверное, хотя это и не рекорд прошлого года. Но этого объема с лихвой хватит, чтобы обеспечить внутреннее потребление, переработку и экспорт. Внутренний рынок у нас абсолютно стабильный и обеспеченный», – подчеркнул эксперт.

Таким образом, основным риском для Казахстана Карабанов считает не дефицит зерна, а возможное ценовое давление со стороны более дешевой российской продукции. При достаточных собственных запасах ключевой задачей становится сохранение спроса на казахстанское зерно внутри страны и конкурентоспособности отечественных экспортеров на традиционных внешних рынках.