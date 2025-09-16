В минувшие выходные на ипподроме "Казанат" в Астане яблоку было негде упасть. Ещё с раннего утра туда начали стекаться сотни людей - семьи с детьми, пенсионеры с большими сумками, молодые пары с пустыми пакетами в руках. Поводом стал приезд сельскохозяйственных товаропроизводителей из Актюбинской и Кызылординской областей: по данным акимата, в столицу было доставлено более 650 тонн продукции. На прилавках оказалось всё - от овощей и фруктов до мяса, рыбы и молочных продуктов.

Для Астаны такие ярмарки не новость: они проводятся еженедельно. Каждый раз интерес к ним стабильно высокий, а причина проста - цены ниже рыночных и возможность приобрести свежую продукцию. По информации управления инвестиций и развития предпринимательства города, стоимость продукции на ярмарке формировалась с учётом мониторинга и рекомендаций и в среднем оказалась на 10–15% ниже столичных рынков.

Однако, как выяснилось, интерес у горожан и выгода для фермеров - две стороны одной медали. Чтобы понять, кому и как это реально выгодно, корреспондент BAQ.KZ отправился на ярмарку и пообщался с продавцами и покупателями.

Мясо — главный магнит

Уже к девяти утра у мясных рядов собрались десятки человек. Люди терпеливо стояли в очередях, некоторые брали сразу по 5–7 килограммов. Цены, действительно, выглядели привлекательными: говядина - 2800–2900 тенге за килограмм, баранина - около 2900, конина - 3400–3500. Для сравнения, в магазинах и на городских рынках говядина обычно стартует от 3300, баранина - от 3400, конина может доходить до 3800–4000 тенге.

Особым спросом пользовались традиционные мясные деликатесы. Казы продавали по 3400, жая - по 5000. В супермаркетах цена на такие продукты часто выше на тысячу и более.

Горожане тоже довольны: Айжан Каримова, пенсионерка, говорит:

"Берём мясо сразу на несколько дней. В магазине такие цены найти сложно".

Молочные ряды - очередь не меньше, чем за мясом

Не меньший интерес вызвали и молочные продукты. У прилавков с творогом, сметаной и айраном также выстраивались очереди, а продавцы едва успевали обслуживать покупателей. Цены оказались заметно ниже столичных супермаркетов. Так, килограмм творога продавался по 800 тенге, сметана - 900, айран - 400, сливочное масло -3500.

По словам сотрудников управления инвестиций и развития предпринимательства города, разница с торговыми сетями составляет от 200 до 400 тенге в зависимости от товара. Для пенсионеров и семей с детьми это ощутимая экономия, ведь молочная продукция закупается регулярно.

Астанчанка Гульжан Рустемова, пришедшая на ярмарку вместе с дочерью, делилась впечатлениями:

"Мы всегда берём молочные продукты много, потому что дети любят. В магазине творог стоит дороже, а здесь дешевле и свежее. Очередь, конечно, большая, но ради качества и цены можно постоять".

Овощные ряды — объёмные закупки

На ярмарке больше всего посетителей сосредоточилось у овощных рядов. Картофель продавался по 120–130 тенге/кг, лук - 130–140, морковь - 150, капуста - 100–110. Для сравнения: в столичных супермаркетах цены заметно выше — картофель 170–180, морковь и лук от 200 и больше.

Фермер из Актюбинской области объяснил: "Привезли по 5 тонн каждого вида. Покупатели берут сразу мешки на несколько недель. При таких объёмах продаж даже умеренные цены остаются выгодными".

Житель Астаны Махамбет Абдеков говорит:

"Берём картошку мешками. В магазине дороже, а качество не всегда радует. Здесь всё свежее, прямо с полей. В итоге получается сэкономить".

Бахчевые - сезонный интерес

Бахчевые развалы выделялись не только яркими красками, но и ценами. Арбузы предлагались по 100–120 тенге за килограмм, дыни сорта "Колхозница" -по 600–650 тенге за штуку. В магазинах и на базарах аналогичная продукция стоит дороже на треть.

Жительница столицы Аяулым Оразбекова рассказала, что пришла на ярмарку именно за дынями:

"В магазине мы брали дыню за 800, а здесь - 600. Разница чувствуется. К тому же вкус другой - сладкая, сочная. Мы взяли сразу несколько штук, чтобы хватило всей семье".

Всего на ярмарку привезено более 200 тонн бахчевой продукции.

Рыба и яйца

Рыбные прилавки также пользовались популярностью. В Астану на ярмарку привезли 22 тонны свежей рыбы - карася, сазана, толстолобика и другие популярные виды. Для горожан, привыкших к высоким ценам на этот продукт, предложение оказалось особенно привлекательным: килограмм рыбы здесь продавали в среднем от 800 до 1200 тенге, что ощутимо дешевле обычных городских цен. Уже к полудню большая часть ассортимента была раскуплена, и многие посетители жаловались, что не успели приобрести желаемое.

"Рыбу в магазинах беру редко, потому что дорого. А здесь цена доступная и видно, что всё свежее. Пришлось постоять в очереди, но зато получилось взять сразу несколько килограммов", — рассказывает жительница столицы.

Не меньший интерес вызвали и яйца. На ярмарке их предлагали по 40–45 тенге за штуку. Для сравнения: в столичных супермаркетах десяток обходится в среднем в 550–600 тенге, тогда как здесь покупатели могли взять его дешевле примерно на 100 тенге. Разница показалась значительной - многие брали не один десяток, а по несколько упаковок сразу.

Сухофрукты и орехи

Не остались без внимания и прилавки с сухофруктами. Продавцы предлагали курагу, изюм, финики. Цены тоже оказались ниже рыночных. Особый интерес вызвал грецкий орех. По словам одного из торговцев, очищенный орех из Китая стоил 3800 тенге за килограмм, неочищенный - 1500.

"В магазине за килограмм орехов просили почти 5000. Здесь разница ощутимая. Взяла два килограмма - и себе, и детям", - поделилась мнением один из продавцов.

"Уходим с полными пакетами"

Картина, которая повторялась у выхода с территории ярмарки, была показательной: почти все посетители покидали её с крупными покупками. У кого-то в руках было несколько пакетов с мясом и овощами, у кого-то - целые мешки картошки и капусты.

По подсчётам акимата, всего за два дня ярмарку посетило около 70 тысяч человек. Многие приходили семьями, совмещая покупки с прогулкой. Несмотря на столпотворение и длинные очереди, большинство горожан признавались, что остались довольны.

Ярмарка как экономический индикатор

Организаторы признают: интерес к подобным ярмаркам стабильно высокий. Управление инвестиций и развития предпринимательства Астаны поясняет, что сельхозпроизводители самостоятельно определяют участников и ассортимент, а цены формируются по согласованию с акиматом.

"Мы делаем акцент на том, чтобы цены были ощутимо ниже рыночных. В среднем это 10–15% Для многих жителей столицы это серьёзная поддержка в условиях роста цен", - отмечают в управлении.

Однако стоит учитывать: разница в цене в 10–15% - это лишь усреднённые показатели. По факту на отдельных позициях экономия достигает 30–40%, а где-то и вовсе может быть минимальной. Именно поэтому каждый раз ярмарка превращается в своеобразный "экономический индикатор" для горожан. Люди сравнивают, анализируют, делают выводы - выгодно или нет.

"Очереди большие, но всё равно идём"

Многие посетители признавались: несмотря на толпу, прийти на ярмарку стоило. Люди отмечали, что атмосфера шумная, местами даже давка у прилавков, но это не отпугивало -скорее наоборот, добавляло ощущения настоящего базара.

"Да, очереди есть. Но ведь и в магазине приходится стоять, а там всё дороже. Здесь за те же деньги можно купить больше", — говорит пенсионерка Айжан Каримова.

По её словам, именно возможность сделать большие запасы по доступной цене заставляет её каждый раз приходить на такие ярмарки.

Но в целом настрой у астанчан оставался позитивным. Большинство сходились во мнении, что выгода очевидна: при покупке мешка картофеля или лука экономия исчисляется уже не десятками, а сотнями тенге. И для многих семей в преддверии зимы это играет решающую роль.

Контраст с магазинами

Сравнение с городскими супермаркетами показывает: цены на ярмарке действительно ниже. Казы - 3400 тенге против 4000 и выше в торговых сетях. Жая - 5000 вместо 6000–6500. Дыня - 600–650 против 800. Даже орехи дешевле на тысячу–полторы за килограмм.

Для семей, которые закупают продукты большими партиями, такая разница становится решающей.

"Мы купили мешок картошки, мешок моркови, килограммов пять мяса и молочку. В магазине это обошлось бы дороже минимум на пять тысяч. А тут реально сэкономили", - подсчитал один из покупателей.

Как продукты доходят до столицы?

После того как мы прошлись по рядам, увидели цены, ассортимент и свежесть продукции, стало понятно: доставка в столицу организована максимально аккуратно. Мясо и молочные продукты перевозятся в рефрижераторах, овощи и бахчевые — в термоконтейнерах с контролем температуры, рыба — на льду. Такой подход позволяет сохранять качество продукции и реализовать крупные партии без потерь.

Мы поговорили с фермерами, которые отметили, что при соблюдении всех правил перевозки и хранения продукты доходят до покупателей в идеальном состоянии.

"Да, дорога длинная, но всё проводится как положено, и это делает ярмарку удобной для всех", — признался один из производителей.

После этого возникает естественный вопрос: какие регионы и поставки привезут на будущие ярмарки, и чем удивят жителей столицы на следующем мероприятии.

Будущие ярмарки и ожидания

По словам организаторов, ярмарка на ипподроме "Казанат" - не единственная. Уже в ближайшие выходные, 20–21 сентября, в столицу планируют доставить продукцию сельхозпроизводители Абайской и Атырауской областей. В акимате отмечают, что работа по организации подобных мероприятий будет продолжена.

Подытожим:

Ярмарка на ипподроме "Казанат" показала реальный интерес жителей к доступным продуктам. Очереди у прилавков и большие объёмы покупок свидетельствуют о том, что многие горожане сравнивают цены и выбирают экономию. Сравнение цен с городскими супермаркетами подтверждает, что на некоторых позициях экономия действительно существенная - от нескольких сотен до тысячи тенге за килограмм. Для семей с детьми и пенсионеров это ощутимый фактор при формировании бюджета на продукты. В то же время ярмарка выявляет и структурные моменты: спрос часто превышает предложение, а логистика требует тщательной организации. В целом, мероприятия показывают, что подобные ярмарки могут служить проверкой цен и качества для жителей города. По наблюдениям, они уже стали своего рода индикатором рынка, позволяя горожанам сравнивать и выбирать. Таким образом, ярмарки выступают не просто разовой акцией, а реальной альтернативой высоким ценам в магазинах.