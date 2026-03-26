Дешёвый тур обернулся потерей 5,7 млн тенге в Астане
Получив предоплату от клиентов, он переставал выходить на связь.
Вчера 2026, 23:47
184Фото: BAQ.kz
Сотрудники криминальной полиции столичного района Сарыарка задержали 32-летнего мужчину, который обманул людей, предлагая дешевые туры в Турцию, передает BAQ.kz.
По данным следствия, сначала мужчина один-два раза действительно отправил своих знакомых за границу, чтобы завоевать доверие. После этого он начал представляться посредником по туристическим услугам. Получив предоплату от клиентов, он переставал выходить на связь.
Выяснилось, что мужчина причастен к двум случаям мошенничества. Один из потерпевших потерял 5,7 миллиона тенге.
Задержанный полностью признал вину и сообщил, что потратил деньги на личные нужды.
