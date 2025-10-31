В ночь с 29 на 30 октября в аэропорту Астаны задержали рейс авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау. Причиной стала конфликтная ситуация с пассажиром, который нарушил правила поведения на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, посадка началась вовремя, однако затем люди более часа провели в "рукаве".

"Мы должны были вылететь в полночь. Очень холодно, в туалет не выпускают", - рассказали очевидцы.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что инцидент произошёл из-за мужчины, проявившего деструктивное поведение. Посадка была временно приостановлена до урегулирования ситуации.

"Необходимые меры приняты в строгом соответствии с внутренними процедурами, направленными на обеспечение безопасности полётов и общественного порядка", - сообщили в Scat.

В полиции на транспорте добавили, что пассажир, следовавший с семьёй, не выполнил законные требования экипажа и самовольно покинул салон самолёта после посадки пассажиров. Мужчину передали правоохранителям, на него составлен административный протокол по статье 566 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне".