Десять человек погибли при пожаре в жилом доме в Лиме
23 Июля 2026, 04:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23 Июля 2026, 04:0923 Июля 2026, 04:09
54Фото: Pixabay.com
Десять человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в жилом доме в столице Перу Лиме. Об этом сообщает Reuters.
Возгорание произошло в одном из домов, расположенных в районе Ла-Виктория.
По информации местной полиции, на месте происшествия работают специалисты-криминалисты, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Самое читаемое
- «Голова в холодильнике»: жуткую тайну исчезновения мужчины раскрыли в Хромтау
- В Казахстане появится первый кампус Network School
- В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе
- Жителя Атырау осудили за долг по алиментам свыше 7 млн тенге
- В Семее построят школу BINOM на 1400 мест