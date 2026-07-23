Десять человек погибли при пожаре в жилом доме в Лиме

23 Июля 2026, 04:09
АВТОР
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Pixabay.com 23 Июля 2026, 04:09
23 Июля 2026, 04:09
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Фото: Pixabay.com

Десять человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в жилом доме в столице Перу Лиме. Об этом сообщает Reuters.

Возгорание произошло в одном из домов, расположенных в районе Ла-Виктория.

По информации местной полиции, на месте происшествия работают специалисты-криминалисты, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

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