Маски, перчатки, нож и окно в частный дом. Около десяти лет назад трое мужчин ограбили жителя Астаны и ранили его ножом. Одного из подозреваемых, который всё это время скрывался за границей, задержали в Мадриде и экстрадировали в Казахстан. Подробности рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Ерлан Жанпейсов.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД Республики Казахстан при содействии посольства Казахстана в Испании из указанной страны экстрадирован иностранец для привлечения к уголовной ответственности за организацию разбойного нападения, совершенного 10 лет назад в Астане», – сообщил Ерлан Жанпейсов.

Как всё было

К нападению, по версии следствия, готовились заранее. Хозяина дома избили, чтобы не сопротивлялся, а затем ударили ножом.

«Следствием установлено, что подозреваемый совместно с двумя соучастниками, заранее подготовив маски и перчатки, проникли через окно в дом потерпевшего, где для подавления его воли применили физическое насилие, а также нанесли ему ножевое ранение, после чего завладели денежными средствами, ювелирными украшениями и гаджетами», – рассказал официальный представитель Генпрокуратуры.

Во сколько обошлось похищенное, в ведомстве не уточнили.

Один сел, двое сбежали

Судьбы участников нападения сложились по-разному. Одного поймали сразу, двое других успели исчезнуть.

«После совершения преступления один из фигурантов был задержан по горячим следам и впоследствии осужден к 11 годам лишения свободы, а другие от органа уголовного преследования скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск», – пояснил Ерлан Жанпейсов.

Нашли в Испании

Одного из беглецов спустя годы задержали в Мадриде. Следствие считает его организатором нападения. Гражданство мужчины в ведомстве не назвали.

«В последующем одного из разыскиваемых удалось задержать в Мадриде, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он экстрадирован в страну», – сказал он.

Что ему грозит

«В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества», – отметил Ерлан Жанпейсов.

О судьбе третьего участника нападения в Генпрокуратуре не сообщили.