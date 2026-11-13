Десять литературных проектов получат гранты на общую сумму около 50 млн тенге

В Казахстане определили десять проектов в сфере литературы, книгоиздания и цифрового чтения, которые получат грантовую поддержку на общую сумму около 50 млн тенге. Итоги конкурса подвел Фонд развития креативных индустрий Qazaq Creative.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, всего организаторы получили 172 заявки. По результатам отбора победителями стали десять участников. Максимальный размер гранта на один проект составляет 5 млн тенге.

Поддержку получили инициативы «Сөз-Қазына», Oqiber, «Бір беттік кітап: Қазақ ертегілері», Satti.asia, «Тәтті ертегі», Abai Library, «TULGA», COMPARA, линейка казахстанских комиксов и «Домбыра үйренгім келеді».

Проекты предусматривают создание цифровых библиотек и платформ для чтения на казахском языке, выпуск детской литературы и комиксов, а также разработку интерактивных образовательных продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Их реализация направлена на расширение доступа к отечественной литературе, увеличение объема контента на казахском языке, популяризацию чтения среди детей и молодежи, а также продвижение национальной культуры с помощью цифровых технологий.

Кроме того, в Казахстане стартовал республиканский проект «10 читателей года». Участвовать в нем могут граждане независимо от возраста, профессии, образования и сферы деятельности.

Награждение победителей запланировано на 23 апреля 2027 года в рамках республиканского Форума читателей, приуроченного к Национальному дню книги. Каждый лауреат получит денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге и диплом.