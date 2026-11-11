«Ваша посылка ожидает»: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества от имени «Казпочты»

Обычное сообщение о доставке посылки может обернуться потерей личных данных и денег. В Казахстане появилась новая схема интернет-мошенничества: злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени «Казпочты» и предлагают перейти по ссылке, чтобы уточнить адрес получения отправления.

О новой угрозе предупредила Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, с 9 ноября 2026 года фиксируются сообщения с иностранного номера +212 6 12 82 15 27. Получателям сообщают о якобы предстоящей доставке посылки и просят уточнить недостающие сведения. При этом мошенники могут использовать и другие номера.

Чтобы сообщение выглядело убедительнее, к нему прикладывают инструкцию с объяснением, как перейти по ссылке и заполнить необходимые данные.

Однако за внешне привычным уведомлением скрывается фишинговый сайт, который имитирует сервис почтовой службы. На самом деле его задача — собрать персональную информацию пользователей, включая адреса проживания и другие конфиденциальные сведения.

Особую осторожность стоит проявлять из-за способа оформления таких сообщений. Мошенники используют казахский язык, официальный стиль и формулировки, характерные для почтовых уведомлений. Это создаёт впечатление, что сообщение действительно поступило от «Казпочты», и снижает бдительность получателей.

В Генеральной прокуратуре призывают казахстанцев не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные или банковские данные на неизвестных сайтах.

Информацию о почтовых отправлениях рекомендуется проверять только через официальные каналы почтовых служб.

Даже если сообщение выглядит убедительно и обещает скорую доставку долгожданной посылки, это ещё не повод доверять ему. За обычным уведомлением может скрываться попытка похитить персональные данные и деньги.