Десять обновлений на Алаколе: что ждет туристов этим летом
Алаколь встречает сезон с новыми поездами, самолетами и интернетом.
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С началом туристического сезона озеро Алаколь встречает гостей с улучшенной инфраструктурой, расширенными маршрутами и усиленными мерами безопасности. Как сообщает пресс-служба акима области Жетысу, в 2024 году реализован ряд проектов, делающих отдых комфортным и доступным, передает BAQ.KZ.
Первое. Увеличено количество авиарейсов
Добраться до Алаколя теперь проще: из Астаны и Алматы ежедневно выполняются рейсы в Ушарал по субсидированной цене — 20 000 тенге. Благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт способен принимать более крупные самолёты.
Второе. Добавлены новые железнодорожные маршруты
К озеру курсируют 13 поездов, включая скоростные "Тальго" из Астаны и Алматы, а также маршруты из Усть-Каменогорска, Павлодара, Кызылорды, Семея и Актогая.
Третье. Организованы автобусные рейсы до сёл Акши и Коктума
Автобусы регулярно отправляются из Алматы (через автовокзал "Сайран") и Талдыкоргана. Стоимость проезда — от 5 000 до 9 000 тенге.
Четвертое. Медицинская помощь на месте
В селе Акши работает амбулатория и круглосуточная скорая помощь. Привлечены кардиологи, травматологи и другие специалисты из Талдыкоргана.
Пятое. Безопасность на воде
Организовано дежурство 19 спасателей и 28 сотрудников полиции. Установлены 9 спасательных вышек. Для соблюдения правил водопользования действуют 3 стоянки и 1 штрафная.
Шестое. Улучшена связь и интернет
На побережье функционируют 16 базовых станций. Проложена оптоволоконная линия связи, подключение туристических объектов продолжается.
Седьмое. Развита санитарная инфраструктура
Установлены 11 санитарных узлов, к концу июня добавят ещё 12. Кроме того, размещено 60 контейнеров для отходов и 20 биотуалетов.
Восьмое. Строительство очистных сооружений
В селе Акши начато строительство КОС — важный шаг к экологической устойчивости региона.
Девятое. Новая подстанция и линии электропередачи
Для стабильного электроснабжения строится подстанция "Акши" и прокладываются ЛЭП от Бесколя.
Десятое. Берегоукрепительные работы
В селах Коктума и Акши начаты работы по защите побережья от эрозии. Завершена корректировка проекта ограждающей дамбы.
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