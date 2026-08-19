Десятиклассница из Астаны опубликовала исследование в Oxford Journal

Ученица 10 класса школы-гимназии №17 имени Акана Курманова в Астане Аэлита Адилхан добилась результата, к которому многие исследователи идут годами: ее научную работу опубликовали в международном студенческом журнале Oxford Journal of Student Scholarship, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Аэлита выбрала непростую тему – сезонную аллергию и возможное влияние компонентов козьего молока на иммунную систему. В своей работе она изучила пептиды, олигосахариды и жирные кислоты и рассмотрела их потенциальную роль в регуляции иммунного ответа при сезонном аллергическом рините.

Статья под названием «Evaluating the Role of Goat Milk Bioactives in Immune Modulation of Seasonal Allergic Rhinitis» была опубликована 11 августа 2026 года. Работе присвоен собственный DOI – постоянный цифровой идентификатор научной публикации.

Для Аэлиты это не первый серьезный шаг в науке. Ранее она вошла в число пяти школьников из Казахстана, прошедших отбор в международную программу Junior Academy Нью-Йоркской академии наук.

В этой программе школьники из разных стран объединяются в команды и работают над проектами в области биотехнологий, инженерии и устойчивого развития.

При этом учебой и исследованиями интересы десятиклассницы не ограничиваются. У Аэлиты уже более 170 часов волонтерской работы. Она преподавала фортепиано и русский язык детям с особыми образовательными потребностями, участвовала в проектах по обучению детей казахскому языку и рассказывала сверстникам о достижениях биоинженерии.

Теперь в ее портфолио появилась и первая международная научная публикация – еще до окончания школы.