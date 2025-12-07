Санаторий "Казахстан" для сотрудников и пенсионеров МВД в Алматы вновь открылся на обновлённых площадках, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Делегация МВД во главе с министром Ержаном Саденовым посетила учреждение, чтобы оценить результаты модернизации и работу центра. Учреждение стабилизировало работу, погасило многолетние долги и приступило к обновлению материально-технической базы, предлагая широкий спектр оздоровительных и лечебных услуг.

Ещё недавно санаторий находился на грани закрытия: долги, судебные разбирательства и почти десятилетнее банкротство тянулись более десяти лет. По инициативе МВД и при поддержке акимата Алматы удалось восстановить работу, стабилизировать деятельность и запустить масштабную модернизацию. Новая стратегия уже дала результаты: доход почти удвоился, обновлён номерной фонд, водолечебница, прачечная и спортивный комплекс. Спорткомплекс возвращён из аренды, а перечень услуг расширен.

Учреждение заключило договор с Фондом социального медицинского страхования, расширив доступ к качественным оздоровительным программам. Для сотрудников и пенсионеров МВД действуют социальные скидки, укрепляется сотрудничество с корпоративными клиентами и профсоюзами.