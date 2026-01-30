В городе Косшы Акмолинской области во время занятий в общественном культурно-спортивном комплексе скончалась десятилетняя девочка. Факт смерти зарегистрирован в отделе полиции города Косшы, проводится проверка, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья, — сообщили в полиции.

По итогам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.

Между тем, как сообщают пользователи в социальных сетях, девочка состояла на диспансерном учёте с диагнозом бронхиальная астма. Отмечается, что во время занятий ребёнку внезапно стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Из-за резкого ухудшения состояния медики повторно вызвали реанимобиль со всем необходимым оборудованием, однако спасти ребёнка не удалось.