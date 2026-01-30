Десятилетняя девочка умерла во время занятий в Косшы
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Косшы Акмолинской области во время занятий в общественном культурно-спортивном комплексе скончалась десятилетняя девочка. Факт смерти зарегистрирован в отделе полиции города Косшы, проводится проверка, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
– По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья, — сообщили в полиции.
По итогам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.
Между тем, как сообщают пользователи в социальных сетях, девочка состояла на диспансерном учёте с диагнозом бронхиальная астма. Отмечается, что во время занятий ребёнку внезапно стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Из-за резкого ухудшения состояния медики повторно вызвали реанимобиль со всем необходимым оборудованием, однако спасти ребёнка не удалось.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- Какие изменения ожидаются в пенсионных накоплениях в Казахстане в 2025 году?
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск