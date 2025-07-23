Десятки детей-инвалидов были лишены базовой помощи в Мангистау
Права 55 детей с инвалидностью были нарушены в Бейнеуском районе Мангистауской области.
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Права 55 детей с инвалидностью были нарушены в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает BAQ.KZ. Нарушения выявила районная прокуратура при проверке деятельности психолого-педагогического коррекционного кабинета.
Как сообщили в надзорном органе, учреждение, обязанное оказывать комплексную помощь детям с психофизическими особенностями, не обеспечило необходимую поддержку специалистами. Так, в 2023–2024 учебном году 12 детям с нарушением зрения не предоставили сопровождение тифлопедагога, несмотря на прямые показания.
Прокуроры отмечают: в отношении одного из детей была рекомендована помощь педагога-дефектолога, логопеда, психолога, инструктора ЛФК и массажиста, однако ребёнок остался без надлежащего сопровождения. Индивидуальная программа развития не была составлена, занятия не планировались и не проводились.
"В результате таких нарушений 55 детей с инвалидностью не получили необходимой психолого-педагогической помощи", — сообщили в прокуратуре.
По итогам прокурорского надзора директор учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 409 КоАП РК, а его заместитель – к дисциплинарной.
Благодаря принятым мерам права всех 55 детей восстановлены. Прокуратура продолжает надзор за соблюдением прав лиц с особыми образовательными потребностями.
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