Права 55 детей с инвалидностью были нарушены в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает BAQ.KZ. Нарушения выявила районная прокуратура при проверке деятельности психолого-педагогического коррекционного кабинета.

Как сообщили в надзорном органе, учреждение, обязанное оказывать комплексную помощь детям с психофизическими особенностями, не обеспечило необходимую поддержку специалистами. Так, в 2023–2024 учебном году 12 детям с нарушением зрения не предоставили сопровождение тифлопедагога, несмотря на прямые показания.

Прокуроры отмечают: в отношении одного из детей была рекомендована помощь педагога-дефектолога, логопеда, психолога, инструктора ЛФК и массажиста, однако ребёнок остался без надлежащего сопровождения. Индивидуальная программа развития не была составлена, занятия не планировались и не проводились.

"В результате таких нарушений 55 детей с инвалидностью не получили необходимой психолого-педагогической помощи", — сообщили в прокуратуре.

По итогам прокурорского надзора директор учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 409 КоАП РК, а его заместитель – к дисциплинарной.

Благодаря принятым мерам права всех 55 детей восстановлены. Прокуратура продолжает надзор за соблюдением прав лиц с особыми образовательными потребностями.