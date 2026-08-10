В Астане с 10 по 14 августа 2026 года по десяткам адресов временно отключат горячую воду. Ограничения будут действовать с 00:00 10 августа до 23:59 14 августа и связаны с проведением испытаний оборудования, передает корреспондент BAQ.KZ.

Какие районы затронет

В список попали десятки жилых домов на улицах и проспектах Толе би, Улы Дала, Сыганак, Мангилик Ел, Кабанбай батыр, Казыбек би, А. Бокейхан, Ш. Айтматова, Т. Рыскулов, а также на ряде других улиц.

В частности, отключение затронет дома по следующим участкам:

проспект Кабанбай батыр – дома №47, 47/1, 49, 49а, 49/2, 49/3, 51, 56, 56/1, 56а, 56б, 58, 58А, 58Б, а также ряд домов №60 и 62;

проспект Мангилик Ел – дома С1, С1.4, С2.1, С2.2, С2.3, №50-80 и другие адреса;

улица Толе би – дома №12–57а, а также ряд домов на проспекте Туран;

улица Улы Дала – дома №10, 27, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 и другие;

улица Сыганак – дома №2, 2а, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 51е;

улица А. Бокейхан – дома №25-52, включая несколько корпусов и дробных адресов;

улица Казыбек би – дома №2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 35, 37, 41 и другие.

Также в перечне указаны улицы Акмешит, Г. Алиев, Аль-Фараби, Акбар, С. Асфендияров, Р. Багланова, А. Бектуров, К. Мухамедханов, А. Нуршайықов, И. Омаров, Ф. Онгарсынова, Бухар жырау, Таттимбет, Хусейн бен Талал, а также несколько переулков и жилых массивов.

Что стало причиной отключения

Как уточняется в сообщении iKomek 109, отключение является плановым и проводится на период испытаний.

Жителям рекомендуют заранее учитывать временное отсутствие горячей воды. Полный перечень домов опубликован в сообщении городской службы iKomek 109.