Десятки дворов в Якутии затопило из-за паводков

В Якутии (Россия) из-за резкого подъема воды в реке Лена затоплены несколько населенных пунктов, началась эвакуация жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, накануне ледоход вошел в границы республики: образовавшийся ледовый затор привел к тому, что уровень воды в реках достиг рекордных отметок.

"В поселках Витим и Пеледуй подтоплено более 30 дворовых территорий, проводится эвакуация жителей",- сообщили в администрации Ленского района.

Отмечается, что на реках Лена и Малая Ботуобуя сохраняется напряженная гидрологическая обстановка, критические отметки превышены более чем на 100 см.