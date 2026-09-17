Десятки горных озер проверили в Жетысу из-за риска селей

17 Сентября 2026, 12:54
АВТОР
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МЧС РК 17 Сентября 2026, 12:54
17 Сентября 2026, 12:54
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Фото: МЧС РК

В Жетысу с воздуха обследовали более 30 высокогорных озер в бассейне реки Кора. Опасных изменений, которые могли бы привести к прорыву или селям, не выявили, передает BAQ.KZ.

Специалисты «Казселезащиты» облетели район и оценили состояние водоемов. Отдельно проверяли, не изменился ли уровень воды и нет ли признаков, указывающих на возможную угрозу.

На одном из озер измерили глубину и размеры акватории. Эти данные нужны, чтобы понять, как меняется водоем и есть ли риск резкого сброса воды.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

По итогам обследования угрозы для населенных пунктов и объектов ниже по течению не зафиксировали.

За озерами в бассейне Коры продолжают следить. Такие проверки проводят регулярно, особенно в периоды, когда возрастает риск селевых процессов.

 

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