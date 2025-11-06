Сегодня утром на трассе в Акмолинской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту Астана — Петропавловск, сломался вблизи села Баянбай Бурабайского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

В салоне находились 35 пассажиров — все граждане Республики Узбекистан.

Водитель своевременно обратился за помощью к спасателям, и сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты эвакуировали всех пассажиров из неисправного автобуса и доставили их до ближайшего железнодорожного вокзала.

По данным ДЧС, никто из эвакуированных не нуждался в медицинской помощи. Инцидент не повлиял на движение других транспортных средств, а автобус был взят под контроль для дальнейшей транспортировки и ремонта.