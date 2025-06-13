Инициированная Президентом страны К.-Ж. Токаевым программа "Таза Қазақстан", стартовавшая в апреле 2024 года, находит широкую поддержку в Костанайской области. Местные жители, бизнес, волонтёры и школьники активно вовлечены в мероприятия по улучшению экологической ситуации и развитию экологической культуры, передает BAQ.KZ.

Одним из ярких событий стала акция по сбору алюминиевых банок, проведённая Общественным фондом "Жанашыр бол". Конкурс стартовал в мае и завершился 10 июня. Его главная цель — формирование привычки раздельного сбора отходов и воспитание бережного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.

Победителей конкурса ждали экологичные призы — велосипеды. Всего участниками собрано 150 килограммов алюминиевых банок, и, как отмечают организаторы, самыми активными оказались дети младшего возраста.

"Такие инициативы играют важную роль в формировании ответственного отношения к природе и вовлекают граждан в реальные действия", — подчеркнул координатор проекта Наурызбек Бирмагамбетов.

Еще одна значимая акция прошла в районе Беимбета Майлина. В сёлах Варваринка, Николаевка и Асенкритовка при участии АО "Варваринское" состоялся экологический субботник "Чистый берег". Около 60 волонтёров очистили 5 километров береговой линии реки Аят.

"Важно бережно относиться к природе не только во время акций, но и в повседневной жизни", — отметил представитель АО "Варваринское" Антон Труханов.

Помимо конкурсов и субботников, в регионе продолжаются просветительские акции, семинары и круглые столы. Активное участие в них принимают представители молодёжи, бизнеса, этнокультурных объединений и спортивного сообщества.

Программа "Таза Қазақстан" продолжает расширяться, вовлекая всё больше жителей в реальные действия по сохранению окружающей среды.