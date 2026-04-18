Десятки крупных спортивных событий пройдут в Казахстане в апреле

Среди ключевых событий — международный турнир по паделу «FIP GOLD ALMATY» в Алматы, чемпионаты по зимним видам спорта (фигурное катание, хоккей), а также соревнования по летним дисциплинам: гандбол, регби, велоспорт, триатлон и гребля, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве туризма и спорта, в программе — командные виды спорта, единоборства, национальные игры (асық ату, қазақ күресі), школьные лиги и турниры по неолимпийским видам спорта.

Особое внимание уделено массовому спорту и параспорту — пройдут соревнования по волейболу сидя, голболу и бочча.

Апрель обещает быть насыщенным и ярким, объединяя спортсменов по всей стране и популяризируя здоровый образ жизни.