Десятки крупных спортивных событий пройдут в Казахстане в апреле
По всей стране пройдут международные турниры, республиканские чемпионаты, а также соревнования среди молодежи и юниоров.
Сегодня 2026, 06:14
164Фото: Pixabay.com
Среди ключевых событий — международный турнир по паделу «FIP GOLD ALMATY» в Алматы, чемпионаты по зимним видам спорта (фигурное катание, хоккей), а также соревнования по летним дисциплинам: гандбол, регби, велоспорт, триатлон и гребля, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в министерстве туризма и спорта, в программе — командные виды спорта, единоборства, национальные игры (асық ату, қазақ күресі), школьные лиги и турниры по неолимпийским видам спорта.
Особое внимание уделено массовому спорту и параспорту — пройдут соревнования по волейболу сидя, голболу и бочча.
Апрель обещает быть насыщенным и ярким, объединяя спортсменов по всей стране и популяризируя здоровый образ жизни.
