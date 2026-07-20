Десятки мешков мусора собрали побережье Балхаша

На побережье озера Балхаш состоялась экологическая акция "ECORace", направленная на формирование бережного отношения к природе, повышение экологической ответственности и привлечение жителей к сохранению чистоты окружающей среды.

Перед началом мероприятия участникам рассказали о целях акции и обеспечили всем необходимым для уборки. Каждому выдали перчатки и специальные мешки для сбора мусора.

Участники прошли по заранее определенному маршруту, собирая мусор вдоль побережья и автомобильной дороги. Затем весь собранный мусор был доставлен на финишную точку. Благодаря акции удалось значительно очистить территорию возле озера Балхаш и улучшить ее экологическое состояние.

Организаторы отметили, что акция объединила неравнодушных жителей и стала примером ответственного отношения к природе. По их словам, подобные мероприятия помогают формировать экологическую культуру и напоминают о важности заботы об окружающей среде.

Как подчеркнула омбудсмен "Альянса студентов Казахстана" по области Жетісу Қызайбай Ақерке Досымханқызы, акция показала, что забота об экологии должна стать частью повседневной жизни каждого человека.