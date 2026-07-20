Десятки мешков мусора собрали побережье Балхаша
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На побережье озера Балхаш состоялась экологическая акция "ECORace", направленная на формирование бережного отношения к природе, повышение экологической ответственности и привлечение жителей к сохранению чистоты окружающей среды.
Перед началом мероприятия участникам рассказали о целях акции и обеспечили всем необходимым для уборки. Каждому выдали перчатки и специальные мешки для сбора мусора.
Участники прошли по заранее определенному маршруту, собирая мусор вдоль побережья и автомобильной дороги. Затем весь собранный мусор был доставлен на финишную точку. Благодаря акции удалось значительно очистить территорию возле озера Балхаш и улучшить ее экологическое состояние.
Организаторы отметили, что акция объединила неравнодушных жителей и стала примером ответственного отношения к природе. По их словам, подобные мероприятия помогают формировать экологическую культуру и напоминают о важности заботы об окружающей среде.
Как подчеркнула омбудсмен "Альянса студентов Казахстана" по области Жетісу Қызайбай Ақерке Досымханқызы, акция показала, что забота об экологии должна стать частью повседневной жизни каждого человека.
"Проект был направлен на поддержание чистоты в местах отдыха, уважительное отношение к природе и развитие экологической культуры. Экологическая акция "ECORace" внесла вклад в продвижение идеологии "Таза Қазақстан", а также в формирование экологической ответственности и устойчивой экологической культуры в обществе", – отметила она.
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