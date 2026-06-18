В Казахстане усиливается контроль за случаями преднамеренного банкротства компаний. Как отмечают в органах государственных доходов, практика использования процедуры банкротства для ухода от долгов и вывода активов становится все менее эффективной из-за ужесточения контроля и привлечения виновных лиц к ответственности.

Согласно Закону «О реабилитации и банкротстве», преднамеренным банкротством признаются умышленные действия учредителей, руководителей или индивидуальных предпринимателей, направленные на уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами путем сокрытия или отчуждения имущества.

К признакам таких нарушений относятся фиктивные или заведомо невыгодные сделки, вывод активов, отказ от взыскания дебиторской задолженности, сокрытие имущества, искусственное увеличение долгов и другие действия, ведущие к финансовой несостоятельности предприятия.

Законодательство предусматривает персональную ответственность учредителей и должностных лиц. В случае установления факта преднамеренного банкротства контролирующие лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Это означает, что долги компании будут взыскиваться за счет их личного имущества и средств.

По данным органов государственных доходов, за 2024–2025 годы по итогам анализа деятельности компаний, проходящих процедуру банкротства, было возбуждено 120 административных производств и более 44 уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства.

Один из таких случаев произошел в Жамбылской области. В 2024 году бывший руководитель компании был признан виновным в преднамеренном банкротстве, а в 2025 году суд обязал его возместить кредиторам более 45 млн тенге за выведенные со счетов компании средства незадолго до признания ее банкротом.

В органах государственных доходов отмечают, что подобные решения становятся все более распространенными. Только в 2025 году суды вынесли более 12 решений о взыскании средств с виновных лиц.

Для повышения эффективности выявления нарушений планируется внедрение автоматизированных инструментов анализа. Новые системы будут отслеживать сделки, связи между компаниями и поведение должников, что позволит быстрее выявлять признаки преднамеренного банкротства и формировать доказательную базу для передачи материалов в правоохранительные органы.

В ведомстве подчеркивают, что процедура банкротства должна использоваться исключительно как механизм восстановления платежеспособности или справедливого удовлетворения требований кредиторов, а не как способ ухода от ответственности.