Десятки туш животных нашли в Кызылорде: начато расследование
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Сразу 58 туш диких животных обнаружили в Кызылорде. Предположительно, это сайгаки. По данному факту начато досудебное расследование, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Что произошло
Туши животных обнаружили 20 ноября 2026 года инспекторы «Охотзоопрома» совместно с сотрудниками полиции.
Где именно находились туши, при каких обстоятельствах погибли животные и кто может быть причастен к произошедшему, пока не сообщается.
Что известно о расследовании
Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с охраняемыми видами животных и растений.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира призвали граждан соблюдать природоохранное законодательство и не допускать незаконной добычи диких животных.
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