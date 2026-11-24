Сразу 58 туш диких животных обнаружили в Кызылорде. Предположительно, это сайгаки. По данному факту начато досудебное расследование, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Что произошло

Туши животных обнаружили 20 ноября 2026 года инспекторы «Охотзоопрома» совместно с сотрудниками полиции.

Где именно находились туши, при каких обстоятельствах погибли животные и кто может быть причастен к произошедшему, пока не сообщается.

Что известно о расследовании

Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с охраняемыми видами животных и растений.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира призвали граждан соблюдать природоохранное законодательство и не допускать незаконной добычи диких животных.