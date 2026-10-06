Протест против дорогой аренды в Барселоне закончился баррикадами и задержаниями

Массовая акция против высоких цен на аренду жилья в Барселоне переросла в столкновения с полицией. Задержаны 13 человек, 30 полицейских получили легкие травмы.

Марш организовал Союз арендаторов вместе с организациями, выступающими за доступное жилье. Участники требовали ограничить рост арендной платы и бороться со спекуляциями на рынке недвижимости.

Число участников оценивают по-разному. Полиция Барселоны насчитала около 20 тыс. человек, организаторы заявили о 120 тыс.

Шествие началось около 19:30 на площади Уркинаона и прошло по центру города. До завершения официальной части серьезных инцидентов не фиксировали.

После 21:30 полиция потребовала освободить район. Часть участников осталась на улицах. В сторону полицейских начали бросать камни, бутылки и другие предметы.

Группы людей в капюшонах сооружали баррикады из мусорных контейнеров, велосипедов, ограждений и стройматериалов. Около 22:15 полиция приступила к разгону участников столкновений. Беспорядки дошли до площади Каталонии и улицы Ла-Рамбла. Полицейские применяли гранатометы с пенными снарядами.

По данным полиции Каталонии, за вечер появились 28 баррикад и произошло 22 возгорания. На улице Касп огонь от горящего контейнера перекинулся на припаркованный автомобиль. Пожарные работали под охраной полиции.

Столкновения продолжались примерно до полуночи. Среди задержанных 12 взрослых мужчин и несовершеннолетняя девушка. Данных о числе пострадавших среди протестующих пока нет.

Акция прошла через несколько дней после того, как Конгресс Испании отклонил правительственные декреты по жилищным вопросам. После голосования премьер-министр Педро Санчес объявил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября.