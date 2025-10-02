В Алматы под председательством акима Дархана Сатыбалды прошло совещание по итогам реализации программы "Таза Қазақстан" за третий квартал 2025 года, передает BAQ.KZ.

Участники подвели итоги проделанной работы и обсудили планы на предстоящий период.

С июля по сентябрь в городе проведено 367 экологических мероприятий, в которых приняли участие более 337 тысяч человек. Совместными усилиями очищено почти 600 гектаров территории и собрано свыше 376 тонн мусора. Кроме того, в рамках озеленения города было высажено 912 деревьев и кустарников.

Особый акцент в работе был сделан на субботниках. Всего за квартал прошло 128 субботников, включая 4 общегородских, которые объединили более 40 тысяч жителей, волонтёров, сотрудников госорганов и представителей бизнеса. В уборке было задействовано более 2 тысяч единиц спецтехники, а объём вывезенного мусора превысил 20 тысяч кубометров.

Одним из крупнейших мероприятий стал общегородской субботник 27 сентября. К акции присоединились коллективы школ, детских садов, медицинских учреждений и компаний, а также жители города. В этот день при поддержке 143 единиц техники было собрано и вывезено более 1,6 тысячи кубометров мусора.

В сентябре также стартовали масштабные посадки зелёных насаждений. В рамках плана по высадке 100 тысяч кустарников уже высажено более 4 тысяч растений, подготовлено около 7 тысяч лунок. Посадочный материал предоставлен питомником "Лукоморье" и рекомендован Главным ботаническим садом Алматы.

Аким города Дархан Сатыбалды подчеркнул, что программа "Таза Қазақстан" приобрела массовый характер и стала важным инструментом вовлечения горожан в улучшение городской среды. В качестве следующего шага он предложил проведение экологического месячника с участием всех районов мегаполиса.

"Чистота города — это показатель нашей общей культуры и уважения к будущему. Важно не снижать темпов, а продолжать работу вместе с жителями, бизнесом и общественными организациями", — отметил аким.