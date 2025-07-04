С 2026 года в Казахстане будет запрещена работа торговых рынков, не прошедших модернизацию. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на совещании по реализации Дорожной карты по обновлению розничной торговли, передает BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день работы ведутся лишь на 46 рынках по всей стране, в то время как значительная часть объектов по-прежнему не приступила к строительству или реконструкции. Основными причинами отставания называют бюрократические сложности с согласованием проектной документации, подключением к инженерным сетям и слабую координацию на местах.

Особую обеспокоенность вызывают Астана, Алматинская, Жамбылская области и регион Жетісу — в этих регионах темпы модернизации особенно низкие. Министр подчеркнул, что с 2026 года не модернизированные рынки будут закрыты, и продлений сроков не предусмотрено.

"Любое бездействие — это прямое нарушение закона и подрыв интересов десятков тысяч предпринимателей. Ответственность за каждую область персональная", — отметил Арман Шаккалиев.

В министерстве подчеркнули, что обновление рынков — это не просто требование времени, но и важный инструмент борьбы с теневой экономикой. По итогам 2024 года хронометраж на модернизированных объектах позволил дополнительно пополнить бюджет на 1,3 млрд тенге.

В ближайшее время акиматам поручено ускорить процесс получения технических условий и активизировать работу с собственниками рынков. Министерство, в свою очередь, подготовило все необходимые правовые механизмы, однако без оперативного участия местных властей реализация проекта под угрозой.