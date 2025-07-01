  • 1 Июля, 13:27
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Десятки тысяч казахстанцев жалуются на водоснабжение

Олжас Бектенов поручил принять исчерпывающие меры по завершению затянувшихся проектов в сфере водоснабжения.

Сегодня, 12:30
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: Unsplash

В ходе заседания Правительства Олжас Бектенов назвал ряд регионов, где отмечается отставание от графика по проектам водоснабжения и водоотведения. Только за первое полугодие в госорганы поступило порядка 30 тыс. жалоб от населения по данным вопросам. Профильным ведомствам даны поручения по скорейшему завершению работ, передает BAQ.KZ.

Так, перед Министерством водных ресурсов и акиматом Акмолинской области поставлена задача в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению централизованным водоснабжением сел вблизи столицы.

Фонду "Самрук-Казына" и акимату Мангистауской области дано поручение до 15 июля завершить пуско-наладочные работы по заводу Кендерли и обеспечить подачу воды для города Жанаозен.

Министерствам финансов, промышленности и строительства совместно с акиматом области Ұлытау до 1 августа т.г. необходимо принять решение по дофинансированию проекта реконструкции водоочистного сооружения в Жезказгане.

"Поручаю министерствам промышленности и водных ресурсов, акиматам регионов принять исчерпывающие меры по завершению затянувшихся проектов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

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