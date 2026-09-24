Пентагон выясняет, как детали американского истребителя F-35 оказались в Гонконге. Речь идет о фонаре кабины и двери оружейного отсека, которые отправили из Австралии в США, но груз неожиданно сменил маршрут, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

В офисе программы F-35 подтвердили, что знают о проблеме с перевозкой компонентов. Американские власти и подрядчики пытаются вернуть детали и выяснить, как они попали в Гонконг.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что компоненты оказались там во время транспортировки. При этом он заявил, что речь не идет о чувствительном оборудовании.

Австралия входит в число стран, которые эксплуатируют F-35. По словам Марлза, Канберра работает по этому вопросу с США и основным подрядчиком программы Lockheed Martin.

По данным Bloomberg, фонарь кабины и дверь оружейного отсека направлялись из Австралии в США для ремонта или утилизации. Как груз изменил маршрут, пока неясно.

Случай уже вызвал вопросы в Конгрессе США. Politico ранее сообщало о начале проверки из-за опасений, что Китай мог получить доступ к компонентам одной из наиболее засекреченных американских авиационных программ.

МИД Китая заявил, что не располагает информацией об инциденте. Власти Гонконга отказались комментировать конкретный случай.

F-35 относится к истребителям пятого поколения. Самолет оснащен технологиями снижения заметности, современными радарами, датчиками и системами обмена данными. За два десятилетия произведено более 1,2 тысячи таких самолетов, заказы на них разместили 19 стран.