В Абайском районе прокуратура добилась восстановления жилищных прав бывшего воспитанника детского дома, передает BAQ.KZ. Молодой человек, несмотря на положенные ему по закону гарантии, длительное время оставался без собственного жилья. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки, инициированной надзорным органом.

Как отмечает прокуратура, согласно статье 25 Конституции Республики Казахстан, государство обязано создавать условия для обеспечения граждан жильем, особенно это касается социально уязвимых категорий - в частности, детей-сирот и выпускников детских домов.

После вмешательства прокуратуры местные исполнительные органы приняли необходимые меры, и в результате молодой человек получил долгожданную квартиру в новом жилом доме. Этот случай стал ярким примером того, как надзорные органы могут эффективно защищать права граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.