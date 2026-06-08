Детеныши редких животных родились в Алматинском зоопарке
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В Алматинском зоопарке родились детеныши белоруких гиббонов и кошачьих лемуров. Среди пополнения — двойни у двух пар лемуров, сообщает пресс-служба акима города.
«Сразу несколько пар редких животных стали родителями в Алматинском зоопарке. В период весеннего беби-бума на свет появились малыши у белоруких гиббонов и кошачьих лемуров», - говорится в сообщении.
Детеныши у двух пар кошачьих лемуров появились на свет 6 и 17 марта. Сейчас они находятся вместе с родителями под наблюдением специалистов зоопарка.
Кроме того, 6 марта родился детеныш белорукого гиббона. Он продолжил линию животных, которые на протяжении нескольких поколений рождаются и содержатся в Алматинском зоопарке.
«С наступлением тепла семьи уже осваивают летние вольеры, где посетители могут наблюдать за их поведением в условиях, максимально приближённых к естественной среде», - добавили в акимате.
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