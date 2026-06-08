Детеныши редких животных родились в Алматинском зоопарке

Сегодня 2026, 06:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня 2026, 06:30
Сегодня 2026, 06:30
107
Фото: скриншот видео

В Алматинском зоопарке родились детеныши белоруких гиббонов и кошачьих лемуров. Среди пополнения — двойни у двух пар лемуров, сообщает пресс-служба акима города.

«Сразу несколько пар редких животных стали родителями в Алматинском зоопарке. В период весеннего беби-бума на свет появились малыши у белоруких гиббонов и кошачьих лемуров», - говорится в сообщении.

Детеныши у двух пар кошачьих лемуров появились на свет 6 и 17 марта. Сейчас они находятся вместе с родителями под наблюдением специалистов зоопарка.

Кроме того, 6 марта родился детеныш белорукого гиббона. Он продолжил линию животных, которые на протяжении нескольких поколений рождаются и содержатся в Алматинском зоопарке.

«С наступлением тепла семьи уже осваивают летние вольеры, где посетители могут наблюдать за их поведением в условиях, максимально приближённых к естественной среде», - добавили в акимате.

Самое читаемое

Наверх