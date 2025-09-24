В Казахстане закрепили новые правила для детских садов. Согласно законопроекту, принятому Мажилисом во втором чтении, дети, которым исполняется шесть лет в середине учебного года, будут выпускаться из дошкольных учреждений только летом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее случались ситуации, когда ребенка отчисляли сразу после дня рождения, и он оставался дома до сентября. Теперь эта проблема решена законодательно.

"У нас бывают ситуации, надо открыто сказать, эта проблема до сих пор полностью не была решена, поэтому решили законодательно урегулировать. Ребенку исполняется 6 лет, условно, 15 января. И очень много случаев, когда 16 января этого ребенка, в связи с тем, что ему уже исполнилось 6 лет, отчисляют из детского сада. Что делать ребенку до сентября? Большой вопрос. Его же не могут оставить дома. Также? Что делать родителям? Поэтому мы четко зафиксировали эту норму, что дети, которым исполняется 6 лет, они выпускаются из детского сада не 15 января, когда им исполняется, или 1 марта, когда им исполняется 6 лет, а, соответственно, в летний период, чтобы как-то поддержать", – прокомментировал норму депутат Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, вводится запрет на передачу земельных участков, зарезервированных под детские сады, в частную собственность. Это должно предотвратить появление на таких землях торговых центров и других объектов.