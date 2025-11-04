С начала 2025 года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели около 4 тысяч заседаний, рассмотрев свыше 7 тысяч дел, из которых более тысячи касались семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таким семьям оказывается комплексная поддержка — от материальной и психологической до юридической и медицинской помощи, включая содействие в трудоустройстве и обучении детей, передает BAQ.KZ.

В Казахстане сегодня действует 271 комиссия, координирующая работу госорганов по защите прав детей и профилактике правонарушений. Комиссии рассматривают не только плановые, но и резонансные случаи, требующие оперативного реагирования.

"Комиссии по делам несовершеннолетних — это ключевой инструмент защиты прав детей на местах. Их деятельность позволяет оперативно выявлять семьи, оказавшиеся в кризисе, и оказывать им адресную помощь. Мы усиливаем межведомственное взаимодействие и вводим новые подходы, направленные на профилактику буллинга, кибербуллинга и суицидального поведения среди детей", — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Насымжан Оспанова.

В рамках совместных рейдов с правоохранительными органами к административной ответственности привлечено:

более 21,8 тыс. родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию,

свыше 107 тыс. законных представителей — за нахождение детей ночью вне дома,

около 2 тыс. предпринимателей — за допуск несовершеннолетних в развлекательные заведения.

Сейчас разрабатываются новые правила деятельности комиссий, которые расширят их полномочия в сфере профилактики буллинга, кибербуллинга и суицидального поведения, а также усилят исследовательскую и методическую работу в регионах.