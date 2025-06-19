Министерство здравоохранения Казахстана инициирует масштабную реформу системы медицинского образования с акцентом на решение дефицита детских специалистов.

В рамках программы модернизации с 2025 года в резидентуре будет внедрён детский профиль подготовки по ряду востребованных направлений.

В ведомстве подчёркивают: между лечением взрослых и детей существует принципиальная разница — в анатомии, физиологии, проявлениях болезней и подходах к диагностике и терапии. Именно поэтому будущие врачи должны с самого начала сосредоточиться на особенностях педиатрии.

"Мы намерены восполнить острый кадровый дефицит. Врачи, получившие специальную подготовку по детским направлениям, будут работать эффективнее, качественнее и с пониманием возрастной специфики пациентов", — отмечают в Минздраве.

Согласно заявленным планам, резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям. В их числе:

детская кардиология и кардиохирургия,

детская анестезиология,

детская нейрохирургия,

детские инфекционные болезни,

детская пульмонология,

детская нефрология,

челюстно-лицевая хирургия и другие.

Реформа нацелена на повышение качества медицинской помощи детям по всей стране. В Минздраве подчёркивают: изменения в подготовке специалистов станут частью более широкой стратегии по модернизации здравоохранения и обеспечению доступности профильной педиатрической помощи в каждом регионе.