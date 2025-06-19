Детей некому лечить: Минздрав запускает подготовку узких специалистов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения Казахстана инициирует масштабную реформу системы медицинского образования с акцентом на решение дефицита детских специалистов.
В рамках программы модернизации с 2025 года в резидентуре будет внедрён детский профиль подготовки по ряду востребованных направлений.
В ведомстве подчёркивают: между лечением взрослых и детей существует принципиальная разница — в анатомии, физиологии, проявлениях болезней и подходах к диагностике и терапии. Именно поэтому будущие врачи должны с самого начала сосредоточиться на особенностях педиатрии.
"Мы намерены восполнить острый кадровый дефицит. Врачи, получившие специальную подготовку по детским направлениям, будут работать эффективнее, качественнее и с пониманием возрастной специфики пациентов", — отмечают в Минздраве.
Согласно заявленным планам, резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям. В их числе:
- детская кардиология и кардиохирургия,
- детская анестезиология,
- детская нейрохирургия,
- детские инфекционные болезни,
- детская пульмонология,
- детская нефрология,
- челюстно-лицевая хирургия и другие.
Реформа нацелена на повышение качества медицинской помощи детям по всей стране. В Минздраве подчёркивают: изменения в подготовке специалистов станут частью более широкой стратегии по модернизации здравоохранения и обеспечению доступности профильной педиатрической помощи в каждом регионе.
Самое читаемое
- "Такого нашествия не было никогда": каракурты и жуки атакуют Павлодар
- Казахстан передаёт 1,5 тысяч сайгаков КНР: что об этом думают учёные
- 460 млрд тенге под вопросом: в мажилисе подняли проблему недостроенных объектов
- Пояса затягивают не чиновники, а народ: депутат высказался о росте цен и падении доверия
- В Казахстане отложили снижение максимальной ставки по ипотеке