В Казахстане дети с инвалидностью могут проходить реабилитацию дома с помощью специального оборудования, которое семьям предоставляют бесплатно. Проект уже охватил 691 ребенка в пяти регионах страны. До конца ноября к нему планируют подключить еще три региона, а в 2027 году распространить практику на весь Казахстан.

О результатах проекта «QH – реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях» рассказал генеральный директор Национального научного центра развития сферы социальной защиты Сырым Нәси.

По его словам, программа позволяет детям получать реабилитационную поддержку в привычной домашней обстановке. Для этого специалисты подбирают оборудование с учетом состояния и индивидуальных потребностей ребенка.

«Целевой группой являются дети с инвалидностью, которым по результатам функциональной оценки требуется применение индивидуально подобранных технических средств реабилитации», пояснил Сырым Нәси.

Работа начинается с оценки функционального состояния ребенка. Специалисты определяют цели реабилитации, подбирают необходимое оборудование и настраивают его с учетом потребностей ребенка.

«Модель предусматривает оценку функционального состояния ребенка, определение целей реабилитации, подбор и индивидуальную настройку оборудования», рассказал руководитель центра.

Оборудование передают семьям во временное безвозмездное пользование. При этом родители получают инструкции по его безопасному применению.

«Родителей обучают правильно и безопасно пользоваться необходимыми техническими средствами реабилитации. После этого специалисты сопровождают семью, отслеживают изменения в состоянии ребенка и при необходимости корректируют программу реабилитации и подбор оборудования», сообщил Сырым Нәси.

Такой подход позволяет проводить занятия регулярно, не ограничиваясь посещением специалистов в реабилитационном центре.

«Реабилитация не ограничивается отдельными занятиями со специалистами, а продолжается ежедневно в домашних условиях», подчеркнул он.

Какие результаты уже получили

За время реализации проекта в нем приняли участие 691 ребенок. Из них 430 завершили реабилитационные мероприятия, еще 259 продолжают занятия.

«За период реализации проекта участие приняли 691 ребенок, из них 430 завершили реабилитационные мероприятия. Зафиксировано 550 положительных изменений в функциональных навыках детей», рассказал руководитель центра.

При этом показатель отражает количество зафиксированных положительных изменений, а не число детей, достигших результата.

Для проведения домашней реабилитации сформирован фонд из 421 технического средства, которые подбирают с учетом потребностей участников программы.

Когда проект охватит весь Казахстан

Сейчас программа действует в пяти регионах страны. Это Павлодарская, Кызылординская, Западно-Казахстанская области, область Абай и Шымкент.

В конце ноября 2026 года к ней планируют подключить Северо-Казахстанскую, Мангистаускую области и область Ұлытау.

«В 2027 году предусмотрено поэтапное масштабирование проекта еще на 12 регионов с охватом всех 20 регионов страны», сообщил Сырым Нәси.

Национальный научный центр развития сферы социальной защиты располагает 19 филиалами. Помимо домашней реабилитации детей, центр занимается научными исследованиями, протезно-ортопедической помощью, слухоречевой адаптацией и реабилитацией детей с нарушениями слуха после кохлеарной имплантации.