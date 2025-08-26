В Казахстане утвердили меры по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19 на эпидемический сезон 2025–2026 годов, передает BAQ.KZ.

Согласно постановлению, в детских дошкольных организациях будут ежедневно проводить утренний фильтр. Дети с признаками простудных заболеваний — ОРВИ, гриппа или COVID-19 — не будут допускаться к занятиям.

В школах меры также ужесточаются. При регистрации заболеваемости у 20–30% учеников одного класса отменяется кабинетная система обучения и запрещается приём новых детей в течение 10 дней. Если же число заболевших достигнет 30% и более, класс переведут на онлайн-обучение.

Помимо этого, с 15 сентября в стране стартует вакцинация против гриппа. В медучреждениях введут фильтры на входе, обязательное использование масок и наличие антисептиков.

Особое внимание будет уделяться вызовам на дому: в приоритетном порядке медики будут обслуживать беременных женщин и детей до одного года с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.