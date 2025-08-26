Детей с признаками ОРВИ будут отстранять от занятий в садах и школах
Также школы могут уйти на онлайн при вспышке гриппа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане утвердили меры по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19 на эпидемический сезон 2025–2026 годов, передает BAQ.KZ.
Согласно постановлению, в детских дошкольных организациях будут ежедневно проводить утренний фильтр. Дети с признаками простудных заболеваний — ОРВИ, гриппа или COVID-19 — не будут допускаться к занятиям.
В школах меры также ужесточаются. При регистрации заболеваемости у 20–30% учеников одного класса отменяется кабинетная система обучения и запрещается приём новых детей в течение 10 дней. Если же число заболевших достигнет 30% и более, класс переведут на онлайн-обучение.
Помимо этого, с 15 сентября в стране стартует вакцинация против гриппа. В медучреждениях введут фильтры на входе, обязательное использование масок и наличие антисептиков.
Особое внимание будет уделяться вызовам на дому: в приоритетном порядке медики будут обслуживать беременных женщин и детей до одного года с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
- Новый штамм коронавируса распространяется в России