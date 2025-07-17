После трагической утраты родителей в 2024 году два малолетних ребёнка, Мария и Илья Радионовы, остались не только без попечения, но и без защиты своих прав на наследство, передает BAQ.KZ. Дом, земельный участок и автомобиль, которые по закону должны были перейти детям, оказались в чужих руках, так как органы опеки не успели своевременно оформить их права.

Прокуратура Бурабайского района провела тщательный анализ ситуации и обнаружила нарушения в области защиты прав детей-сирот. В ответ на это было внесено акт прокурорского реагирования, что позволило восстановить законность.

Благодаря вмешательству прокуратуры имущество было зафиксировано, а процедура оформления наследства была запущена. Также приняты меры по недопущению незаконного отчуждения имущества.

"Это не просто вещи — это основа будущего детей, оставшихся без самых близких. Мы продолжим следить за соблюдением их прав и защищать интересы самых уязвимых категорий граждан", — отмечают в прокуратуре.

Таким образом, благодаря оперативным действиям прокуратуры, права детей-сирот на наследство были восстановлены, и процесс его оформления продолжится.