Детей-сирот едва не лишили права на жилье в Кызылординской области
Прокуратура восстановила права сирот на жильё.
В Кармакшинском районе Кызылординской области были восстановлены права детей-сирот на получение жилья после вмешательства районной прокуратуры, передает BAQ.KZ.
Надзорный орган провёл анализ соблюдения законодательства о предоставлении жилых помещений гражданам, оставшимся без попечения родителей, и выявил серьёзные нарушения со стороны местных исполнительных органов.
Согласно закону, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на приоритетное получение жилья из государственного фонда. Более того, не менее 20% распределяемого жилого фонда должно выделяться именно для этой категории граждан. Однако на практике эти нормы не были соблюдены.
В результате, одна из гражданок была незаконно исключена из очереди, а другие остались без возможности получить положенное им по закону жильё. Лишь после вмешательства прокуратуры ситуация была исправлена: исключённая гражданка возвращена в очередь, а трое детей-сирот наконец-то получили долгожданные квартиры.
