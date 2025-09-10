Детей-сирот в Казахстане будут обследовать в больницах перед направлением в интернаты
С 2025 года в Казахстане изменился порядок направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатные организации, передает BAQ.KZ.
Теперь после выявления ребёнка органы опеки и попечительства обязаны сначала временно направлять его в медицинские учреждения для прохождения полного обследования сроком до трёх дней.
"Такая мера позволит в кратчайшие сроки проверить состояние здоровья ребёнка, при необходимости оказать медицинскую помощь и организовать дальнейшее сопровождение в рамках законодательства. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал заботу и защиту государства с первых дней", — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Инициатива была реализована в рамках закона по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медуслуг при содействии Уполномоченного по правам ребёнка.
Сегодня в Казахстане работают 111 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где воспитываются 3,6 тыс. детей. При этом более 17 тыс. детей-сирот обрели семьи.
