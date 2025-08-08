Информацией об удержании детей в рабстве поделилась детский омбудсмен Динара Закиева в соцсетях, передает BAQ.KZ.

"Касательно информации о несовершеннолетних детях, удерживавшихся в рабстве в Таласском районе Жамбылской области. Местонахождение детей уже установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Региональный уполномоченный Даурен Багжанов выехал к детям для выяснения всех обстоятельств.