В последние годы кибермошенники все активнее используют доверчивость детей и подростков. Они создают поддельные сайты для продажи виртуальных товаров в играх, предлагают заработок на комментариях или вовлекают в схемы с обналичиванием денег, передает BAQ.KZ.

В результате школьники рискуют потерять доступ к аккаунтам, банковским данным или даже стать фигурантами уголовных дел.

Полиция призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила цифровой безопасности. Среди них:

не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карт на сторонних ресурсах;

совершать покупки только через официальные приложения;

не оплачивать "комиссии" за вывод средств при сомнительных подработках;

помнить, что передача карты или реквизитов может обернуться уголовной ответственностью.

Кроме того, родители должны объяснить детям, что легких денег не бывает, а любые предложения быстрых заработков в сети могут оказаться мошенничеством.

Чтобы защитить подростков, специалисты рекомендуют использовать антивирусные приложения, программы родительского контроля, а также выстраивать доверительные отношения в семье — ребенок должен быть уверен, что может рассказать о любой проблеме.