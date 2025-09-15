Детей в Казахстане втягивают в мошеннические схемы
В последние годы кибермошенники все активнее используют доверчивость детей и подростков. Они создают поддельные сайты для продажи виртуальных товаров в играх, предлагают заработок на комментариях или вовлекают в схемы с обналичиванием денег, передает BAQ.KZ.
В результате школьники рискуют потерять доступ к аккаунтам, банковским данным или даже стать фигурантами уголовных дел.
Полиция призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила цифровой безопасности. Среди них:
- не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карт на сторонних ресурсах;
- совершать покупки только через официальные приложения;
- не оплачивать "комиссии" за вывод средств при сомнительных подработках;
- помнить, что передача карты или реквизитов может обернуться уголовной ответственностью.
Кроме того, родители должны объяснить детям, что легких денег не бывает, а любые предложения быстрых заработков в сети могут оказаться мошенничеством.
Чтобы защитить подростков, специалисты рекомендуют использовать антивирусные приложения, программы родительского контроля, а также выстраивать доверительные отношения в семье — ребенок должен быть уверен, что может рассказать о любой проблеме.
