В Казахстане набирает остроту проблема стремительного распространения игровых автоматов по типу "кран", размещаемых вблизи школ, кружков, спортивных секций и даже внутри магазинов, куда дети заходят без сопровождения взрослых. Сенатор Галиаскар Сарыбаев направил правительству запрос, в котором обозначил необходимость срочного законодательного вмешательства.

По словам депутата, подобные автоматы фактически делают несовершеннолетних основной целевой аудиторией. Дети тратят деньги, предназначенные на обеды и ежедневные нужды, пытаясь "вытащить" игрушку. Однако деятельность таких устройств сегодня никак не регулируется — они не относятся к азартным играм, не имеют стандартов безопасности и не предусматривают возрастных ограничений.

"В последние годы вызывает тревогу массовое распространение автоматов, известных как “Кран” или “Хватай-ка”. Поскольку они не предполагают денежного выигрыша, такие аппараты формально не относятся к азартным играм. Закон не регулирует их работу: отсутствуют нормы, определяющие механизм устройства, алгоритм выдачи выигрышей, возрастные ограничения или требования к размещению. Не установлены санитарные нормы, правила торговли, технические регламенты и другие обязательные требования. Нет и механизмов проверки их безопасности, происхождения или соответствия санитарным стандартам для детских товаров. Несмотря на потенциальный вред для здоровья и высокий риск формирования зависимого поведения, ни один правовой акт не содержит мер по предотвращению аддиктивного поведения детей, связанного с этими автоматами", — подчеркнул Галиаскар Сарыбаев.

Отсутствие надзора, по словам сенатора, создает пространство для непрозрачной деятельности. Такие автоматы часто работают без фискализации, а их владельцы не предоставляют отчетность. Родители жалуются на невозможность выиграть приз, подозрительный алгоритм работы и отсутствие механизма возврата денег в случае сбоя.

Сарыбаев предложил закрепить для таких аппаратов отдельный правовой статус, ввести обязательную сертификацию, установить возрастные ограничения и запретить их размещение рядом с детскими учреждениями. Также депутат считает необходимым определить компетенции госорганов по контролю, налогообложению и обеспечению безопасности призов.