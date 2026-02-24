В Шортандинском районе Акмолинской области выявлены факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении четверых несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорных органах, в ходе рейдовых мероприятий установлено, что в одной из семей отсутствуют безопасные и надлежащие условия для проживания детей, что создавало угрозу их жизни и здоровью.

Мать не имеет постоянного места жительства и стабильного источника дохода, состоит на профилактическом учёте в полиции как родитель, не исполняющий обязанности по воспитанию и содержанию детей, а также неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Решением комиссии по делам несовершеннолетних дети были изолированы от матери. По поручению прокуратуры инициировано обращение в суд о лишении её родительских прав.

Сначала дети были временно размещены в районной больнице для прохождения медицинского обследования и оказания необходимой помощи. В дальнейшем трое старших несовершеннолетних направлены в Центр поддержки детей, младший ребёнок — в специализированный детский дом города Щучинск.

В настоящее время обеспечен контроль за условиями содержания детей, продолжаются меры по защите их прав и законных интересов.