Теперь дети будут обязаны заботиться о своих родителях. Об этом говорится в новом проекте Конституции, передает BAQ.KZ.

В новом проекте Конституции, опубликованном в официальных СМИ, подробно рассматриваются вопросы семейных отношений, брака, а также опеки над детьми и родителями.

В частности, в статье 30 проекта говорится, что "совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях".

Также утверждается, что естественное право и обязанность родителей – забота о детях и их воспитание.



Кроме того, в проекте новой Конституции утверждается, что "брак – добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом".