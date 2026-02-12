Обязанность детей заботиться о родителях закрепят на уровне Конституции
Теперь дети будут обязаны заботиться о своих родителях. Об этом говорится в новом проекте Конституции, передает BAQ.KZ.
В новом проекте Конституции, опубликованном в официальных СМИ, подробно рассматриваются вопросы семейных отношений, брака, а также опеки над детьми и родителями.
В частности, в статье 30 проекта говорится, что "совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях".
Также утверждается, что естественное право и обязанность родителей – забота о детях и их воспитание.
Кроме того, в проекте новой Конституции утверждается, что "брак – добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом".
– Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, – написано в проекте.
