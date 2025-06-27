На Капшагайском водохранилище в городе Конаев едва не произошла трагедия - двое несовершеннолетних были спасены сотрудниками МЧС во время патрулирования 7-го городского пляжа, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл на расстоянии около 80 метров от берега, где дети 2012 и 2009 годов рождения оказались вне зоны безопасного купания и не могли самостоятельно вернуться к берегу.

Благодаря бдительности и оперативным действиям спасателей, ситуация была быстро взята под контроль. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям с помощью специального оборудования и плавсредств оперативно доставили детей на берег. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напоминают: соблюдение правил безопасности на воде - залог сохранения жизни. В летний сезон, особенно в местах массового отдыха, крайне важно следить за детьми и не допускать их заплыва за ограничительные буйки.