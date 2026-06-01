Дети и закон: какие правовые позиции формирует Конституционный суд страны

Защита прав и законных интересов детей занимает особое место в деятельности Конституционного суда Республики Казахстан.

При рассмотрении дел, затрагивающих семейные отношения, алиментные обязательства, усыновление, вопросы определения национальности ребенка и другие сферы, суд последовательно исходит из конституционного принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка.

Правовые позиции, сформулированные в нормативных постановлениях и итоговых решениях Конституционного суда, способствуют совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, устранению правовой неопределенности и укреплению гарантий защиты прав детей. Независимо от категории дел, ключевой подход остается единым: при регулировании вопросов, затрагивающих права детей, приоритет всегда отдается их благополучию и интересам.

Решения Конституционного суда часто выходят за рамки конкретного дела. Они влияют на законодательство и правоприменение в целом: устраняют пробелы, уточняют правила и усиливают гарантии для детей.

Несмотря на разнообразие рассматриваемых ситуаций, общий принцип остается неизменным – любое решение должно обеспечивать благополучие ребенка и его защиту.

Генетическая экспертиза

В нормативном постановлении от 1 июня 2023 года №18-НП Суд рассмотрел вопрос, связанный с требованием проводить молекулярно-генетическую экспертизу до обращения в суд.

Суд указал, что такое обязательное условие ограничивает доступ к правосудию и не соответствует обязанности государства обеспечивать наилучшие интересы ребенка. В результате соответствующее требование было отменено.

Расчет алиментов для предпринимателей

В итоговом решении от 28 июня 2024 года №46-НП была выявлена проблема при расчете алиментов для индивидуальных предпринимателей.

Суд подчеркнул, что формальный подход может приводить к несправедливым результатам, поэтому при определении размера алиментов необходимо учитывать реальные доходы и расходы. Это особенно важно, поскольку ошибки напрямую отражаются на обеспечении ребенка.

Усыновление

В итоговом решении от 23 июля 2024 года №49-НП Суд признал неконституционной норму законодательства, регулирующую вопросы усыновления.

Основной акцент был сделан на том, что правовое регулирование должно создавать максимально благоприятные условия для воспитания ребенка в семье. После этого соответствующие нормы были приведены в соответствие с Конституцией.

Алименты по нескольким судебным актам

В итоговом решении от 24 декабря 2024 года №58-НП Суд обратил внимание на сложность ситуации, когда алименты взыскиваются по нескольким судебным актам.

Было указано на необходимость более четкого регулирования. В результате Верховным Судом были внесены изменения в нормативные разъяснения, что усилило защиту имущественных интересов детей.

Определение национальности ребенка

В нормативном постановлении от 16 апреля 2025 года №70-НП Суд рассмотрел ситуацию, когда невозможно установить родителей ребенка или их национальность.

Суд признал, что отсутствие гибких механизмов регулирования создает правовую неопределенность. Поэтому было указано на необходимость учитывать реальные жизненные обстоятельства и обеспечивать возможность определения национальности ребенка в таких случаях.

Равенство и интересы ребенка

В итоговом решении от 18 мая 2026 года №80-НП Суд рассмотрел вопрос применения административного ареста к родителям.

Он отметил, что различия в применении меры связаны не с полом, а с фактической ролью родителя в уходе за ребенком. Такой подход, по мнению Суда, не является дискриминацией и связан с необходимостью учитывать интересы ребенка, особенно в возрасте до 14 лет.

Практика Конституционного суда последовательно подтверждает, что защита прав и законных интересов детей является одним из приоритетных направлений конституционного контроля. Правовые позиции, сформулированные в нормативных постановлениях и итоговых решениях суда, способствуют совершенствованию законодательства, устранению правовой неопределенности и укреплению гарантий реализации прав ребенка.

Последовательное внедрение выработанных Конституционным судом подходов в законодательство и правоприменительную практику обеспечивает более эффективную защиту прав детей и служит важным условием укрепления принципов справедливости, гуманизма и верховенства права.