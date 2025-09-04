"Дети идут по грязи в школу": жители села в Мангистау потребовали автобусы
Сельчане пришли к зданию акимата с требованием удовлетворить их просьбу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В среду, 2 сентября, у здания акимата Мунайлинского района Мангистау собралось несколько десятков родителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Люди заявили, что их дети вынуждены добираться в школу пешком — по грязи, в темноте и без освещения улиц. Они потребовали вернуть школьные автобусы, которые ранее обеспечивали перевозку учеников.
По словам сельчан, раньше транспорт возил детей в школу №10 и школу №15, но с начала нового учебного года автобусы перестали курсировать. В районном акимате пояснили, что ситуация связана с открытием двух новых школ в микрорайонах "Самал" и "Хазар". Каждая рассчитана на 1200 мест, и туда перевели учеников, проживающих поблизости. Теперь перевозка организована только для детей из отдалённого микрорайона "Болашак". Для этого у школы №15 осталось пять автобусов. На их содержание до конца года выделено около семи миллионов тенге.
Согласно приказу министерства образования № 515 от 2015 года, транспорт предоставляется только в том случае, если до школы более трёх километров. В новых микрорайонах школы расположены в пределах 2–3 км, поэтому перевозка не предусмотрена, — объяснил руководитель отдела образования Мунайлинского района Сагатбек Жубанов.
Самое читаемое
- Сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали мамами — СМИ
- В Семее студент юрфака приговорён к пожизненному заключению за преступления против малолетних
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области
- Астана меняет график работы госорганов, чтобы разгрузить дороги